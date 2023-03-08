Хынмин: «Успех в Лиге чемпионов спасёт сезон»

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянский «Милан» сражается в Лондоне с местным «Тоттенхэмом». Лондонский клуб не очень удачно проводит сезон и корейский нападающий Сон Хынмин признал, что вылет из Кубка Англии стал очень болезненным ударом для его команды.

- Это действительно было болезненно. Но мы еще в Лиге чемпионов, а также боремся за место в четверке лучших в чемпионате. Если все получится, сезон будет спасен, - цитирует Хынмина BBC Sport.

Следить за событиями игры между «Тоттенхэмом» и «Миланом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.