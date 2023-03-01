Альбертини: «Милан» в оптимальном настроении подходит к матчу Лиги чемпионов»

Итальянский «Милан» одержал три победы кряду в чемпионате своей страны, а также выиграл у «Тоттенхэма» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов - победная серия, таким образом, составляет уже четыре матча. Теперь действующему чемпиону Италии снова предстоит сыграть против «Тоттенхэма» - и бывший футболист клуба Деметрио Альбертини, выступавший за «Милан» с 1994 по 2001 год, считает, что команда подходит к важной игре в оптимальном расположении духа.

- Непростой январский кризис поставил «Милан» на порог собственных возможностей и сил, и это может сказаться в неподходящий момент, например, в Лиге чемпионов. Но, с другой стороны, «Милан» подходит к игре с оптимальным настроем, это важно, - цитирует слова Альбертини pianetamilan.it.