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Лига чемпионов

Альбертини: «Милан» в оптимальном настроении подходит к матчу Лиги чемпионов»

01 Марта 2023 • 07:30 Комментировать
Тоттенхэм
...
Милан
08.03 23:00

Итальянский «Милан» одержал три победы кряду в чемпионате своей страны, а также выиграл у «Тоттенхэма» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов - победная серия, таким образом, составляет уже четыре матча. Теперь действующему чемпиону Италии снова предстоит сыграть против «Тоттенхэма» - и бывший футболист клуба Деметрио Альбертини, выступавший за «Милан» с 1994 по 2001 год, считает, что команда подходит к важной игре в оптимальном расположении духа.

- Непростой январский кризис поставил «Милан» на порог собственных возможностей и сил, и это может сказаться в неподходящий момент, например, в Лиге чемпионов. Но, с другой стороны, «Милан» подходит к игре с оптимальным настроем, это важно, - цитирует слова Альбертини pianetamilan.it. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Деметрио Альбертини
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ТОТТЕНХЭМ МИЛАН
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