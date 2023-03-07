Нападающий «Милана» Жиру может пропустить ответный матч с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру рискует пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма», сообщает Goal.

По информации источника, у 36-летнего француза поднялась температура. Матч «Тоттенхэм» — «Милан» состоится завтра, 8 марта, и начнётся он в 23:00 по московскому времени. Напомним, первая встреча этого противостояния завершилась победой «россонери» (1:0).

В нынешнем сезоне Жиру провёл за «Милан» 32 матча, забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач. Отметим, что ранее опытный форвард на протяжении девяти лет выступал в Англии, где защищал цвета двух лондонских клубов — «Арсенала» и «Челси».