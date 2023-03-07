Пиоли – об ответном матче с «Тоттенхэмом»: «Мы можем сотворить историю»

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли рассказал, что думает о перспективах команды в Лиге чемпионов.

8 марта «россонери» проведут ответную встречу с «Тоттенхэмом» в Лондоне в рамках 1/8 финала турнира. Домашний для итальянского коллектива поединок завершился победой со счётом 1:0.

«Милан» традиционно успешен в Лиге чемпионов, если вспоминать историю клуба. Нам ещё предстоит вернуть былые позиции в Европе, и уже завтра мы можем сделать шаг на пути к этому. Будет нелегко, но мы знаем, что это возможно. Мы постараемся сотворить историю», – заявил специалист на предматчевой пресс-конференции.