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Лига чемпионов

Калюлю: «Ответный матч будет очень непростым»

03 Марта 2023 • 06:22 Комментировать
Тоттенхэм
...
Милан
08.03 23:00

«Милан» победил в первом домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Тоттенхэма», единственный гол той встречи забил испанский нападающий Браим Диас, но защитник команды Пьер Калюлю считает, что в ответном матче его команде будет крайне непросто.

- Дома у «Тоттенхэма» будет очень непросто, но Лига чемпионов отвечает нашему ДНК, «Милан» должен быть успешным в таких турнирах, - цитирует слова Калюлю pianetamilan.it.

Напомним, что ответный матч между итальянским «Миланом» и английским «Тоттенхэмом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится восьмого марта. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Тоттенхэм Пьер Калюлю
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ТОТТЕНХЭМ МИЛАН
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