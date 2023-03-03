Калюлю: «Ответный матч будет очень непростым»

«Милан» победил в первом домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Тоттенхэма», единственный гол той встречи забил испанский нападающий Браим Диас, но защитник команды Пьер Калюлю считает, что в ответном матче его команде будет крайне непросто.

- Дома у «Тоттенхэма» будет очень непросто, но Лига чемпионов отвечает нашему ДНК, «Милан» должен быть успешным в таких турнирах, - цитирует слова Калюлю pianetamilan.it.

Напомним, что ответный матч между итальянским «Миланом» и английским «Тоттенхэмом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится восьмого марта.