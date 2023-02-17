Перишич: «Ответный матч с «Миланом» будет совсем другим»

Полузащитник «Тоттенхэма» Иван Перишич поделился мыслями о противостоянии с «Миланом» в Лиге чемпионов.

Первая встреча 1/8 финала, прошедшая на «Сан-Сиро», завершилась победой «россонери» – 1:0. Судьба путёвки в четвертьфинал решится 8 марта в Лондоне.

«Мы знали, что нам будет непросто в Милане перед 80-тысячной публикой. «Милан» сыграл хорошо, но ответная игра будет совсем другой. В Италии мы не показали свой уровень, не смогли преуспеть в атаке, нам чего-то не хватало у чужих ворот», – заявил в интервью Sky Sports Italia 34-летний хорватский хавбек, перешедший в «Тоттенхэм» из миланского «Интера» прошлым летом.