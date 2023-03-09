Саттон: «Конте заслуживает уважения»

Итальянский «Милан» успешно прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов, справившись с английским «Тоттенхэмом». Это был первый матч после возвращения для Антонио Конте - было видно, что итальянский специалист чувствует себя не лучшим образом, потому он был далеко не столь энергичен на бровке поля, каким мы привыкли его видеть. Это отметил и Крис Саттон - бывший английский нападающий.

- Антонио Конте долго отсутствовал, он мог пропустить и этот матч, и никто ничего бы ему не сказал. Но он хотел быть там. И за это его надо уважать. Многие скажут, что тренер не справился, но лично я увидел на поле нескольких игроков, которые не справились, - цитирует слова Саттона BBC Sport.