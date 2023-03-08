Саттон: «Почти все фаны «Тоттенхэма» уверены, что это последний сезон Конте»

«Тоттенхэм» ждёт смена тренера предстоящим летом, уверен бывший английский нападающий Крис Саттон. Он ссылается на «Vox populi» - по его словам, большая часть фанатов клуба уверены, что Конте летом покинет его.

- Большая часть фанов «Тоттенхэма» уверены в том, что это последний сезон Конте. Очень много разговоров про Почеттинр. Но если сегодня вечером они пройдут дальше, то появится шанс на победу в Лиге чемпионов, что станет лучшим достижением в истории клуба, - заявил Саттон, слова которого цитирует BBC Sport.

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