Меньян рассказал, как спас команду после удара Кейна

Бесславно завершилась кампания «Тоттенхэма» в нынешней Лиге чемпионов - команда Антонио Конте проиграла оба матча «Милану», оба с сухим счетом, и покинула самый престижный турнир клубной футбольной Европы. Под конец второй игры у «Тоттенхэма» был почти убойный момент, когда Гарри Кейн бил головой в нижний угол, но Майк Меньян в стиле Гордона Бэнкса/Пеле на ЧМ-1970 вытащил мяч. Французский голкипер, недавно вернувшийся в состав команды, прокомментировал свой прыжок.

- Важный удар. Я был сконцентрирован на игре в тот момент, я понимал, что удар будет, скорее всего, именно туда, - цитирует слова Меньяна pianetamilan.it.