Ходдл: «Ромеро ничему не научился»

Итальянский «Милан» успешно прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов, справившись с английским «Тоттенхэмом». Во многом это стало следствием того, что «шпоры» остались вдесятером в середине второго тайма - аргентинский защитник Кристиан Ромеро сфолил на Тео Эрнандесе, получил вторую желтую карточку и покинул поле. Его поведение прокомментировал бывший наставник «Тоттенхэма» Гленн Ходдл.

- Я уверен, что Кристиан Ромеро поступал на поле таким же образом и в 15 лет. Он ничему не научился. Эмоции по-прежнему превалируют. Это был такой важный матч, а он потерял голову, - цитирует Ходдла BT Sport.