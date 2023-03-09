Эпоха Конте в «Тоттенхэме» завершена: Что теперь будут делать «шпоры»

В среду «Тоттенхэм» вылетел из Лиги чемпионов, не сумев уже на стадии 1/8 финала пройти «Милан». Теперь очевидно, что контракт Антонио Конте с лондонским клубом продлён не будет. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что теперь будут делать «шпоры».

Пожалуй, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что сезон для «Тоттенхэма» вновь вышел неудачным. Впереди ещё несколько месяцев, но едва ли что-то получится кардинально исправить. «Шпоры» вновь остались без трофеев, вылетев из Кубка Англии и Кубка английской лиги. В Лиге чемпионов «Тоттенхэм» вылетел уже на стадии 1/8 финала, причём «Милан» уж точно нельзя назвать непроходимым соперником. Теперь у «шпор» осталась одна задача – удержаться в топ-4. При этом по потерянным очкам «Тоттенхэм» уступает «Ньюкаслу» и идёт вровень с «Ливерпулем».

Почти нет сомнений, что вне зависимости от гонки за место в топ-4 контракт Антонио Конте с «Тоттенхэмом» продлён не будет. Летом у итальянца как раз истекает соглашение. «Тоттенхэм» приглашал Конте с очевидными ожиданиями. У итальянца была слава тренера, который умеет быстро добиваться результата, но не может строить проекты на перспективу. Собственно, уже видно, что в коллективе есть конфликт – Ришарлисон не скрывает недовольства работой тренера. Результата же Конте не добился.

«Тоттенхэм» последние годы всеми силами пытается войти в элиту английского футбола. Лондонцы доходили до финала Лиги чемпионов, но тот результат так и остался вспышкой. По сути же «шпоры» так и остаются середняком, который просто подобрался ближе всех к элитных клубам. Из всей так называемой «большой шестёрки» Англии лишь «Тоттенхэм» не имеет серьёзных чемпионских амбиций. Желание, наверное, есть, но вот шагов к этому не делается.

Приглашение Конте – это была попытка позвать тренера, который приблизил бы «Тоттенхэм» к большому успеху. Однако итальянец этого не сделал, да и вряд ли мог. «Шпоры» по уровню английских топ-клубов имеют средний состав, который может при проблемах конкурентов оказываться в топ-4. В последние годы «Тоттенхэму» везло в том, что кто-то из соперников постоянно проваливался.

Дополнительной проблемой «шпор» становится появление «Ньюкасла» как новой силы. «Сороки» пока лишь строят команду, но уже вклиниваются в борьбу за место в Лиге чемпионов. Скорее всего, они будут становиться всё сильнее и сильнее, что лишь усилит конкуренцию в борьбе за место в главном еврокубке.

Английские СМИ уже активно обсуждают вопрос, кто заменит Конте, и вариантов называют довольно много. Едва ли не главным кандидатом считается экс-наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, который и довёл команду до финала Лиги чемпионов. В списке есть Томас Тухель, который не скрывает, что хочет работать именно в Английской премьер-лиге. Некоторые даже указывают Зинедина Зидана в качестве претендента, хотя едва ли француз захочет идти в «Тоттенхэм». Есть в списке и менее известные тренеры, которые прогрессируют: Стив Купер из «Ноттенгим Форест», Оливер Гласнер из «Айнтрахта», Роберто де Дзерби из «Брайтона», Томас Франк из «Брентфорда».

Однако есть чёткое ощущение, что выбор тренера – не главная задача для «Тоттенхэма». Более того, нет особого смысла вкладываться в дорогостоящего наставника, если клуб не готов инвестировать в футболистов. Стратегия «Тоттенхэма» строится на покупке перспективных игроков, чтобы они выросли в звёзд внутри команды. Однако это рискованная ставка, которая далеко не всегда приводит к результату.

«Тоттенхэму», чтобы решать большие задачи, нужно усиление во вратарской линии, в защитной и средней. Разве что нападение «шпор» соответствует самым высоким амбициям, но это при условии, что Гарри Кейн летом не уйдёт. Иначе придётся ещё и атаку усиливать.

Так или иначе «Тоттенхэм» пока остаётся на своём месте, а цитата из фильма «Залечь на дно в Брюгге» остаётся всё так же актуальной.

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Роман Андреев