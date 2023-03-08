Бывший нападающий «Милана» Джанни Командини в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «россонери» отправятся в Лондон, чтобы сразиться с «Тоттенхэмом». Напомним, что первая встреча этих команд завершилась победой «Милана» со счётом 1:0.

- Какие ожидания от игры?

- Игра будет очень тяжёлой, «Тоттенхэм» дома опасен, нужно быть готовыми к оборонительному футболу в какой-то момент. Важно выключить из игры Кейна и Сона, в прошлый раз это получилось. Очень радует, что вернулся Меньян, с ним я больше спокоен за оборону, это большой козырь «Милана». Не хочется прогнозировать счёт, но меня устроит, если голов в матче не будет вообще.

- Не смущает поражение «Милана» от «Фиорентины»?

- «Тоттенхэм» тоже проиграл в последнем туре, такое случается. Проигрывать всегда неприятно. «Милан» сыграл хуже, чем в последних матчах, когда клуб побеждал. Ничего страшного, главное собраться с силами в этой игре.

Матч «Тоттенхэм» — «Милан» состоится сегодня, 8 марта. Начало — в 23:00 по московскому времени.