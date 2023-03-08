Шансы «Тоттенхэма» оцениваются в 38 процентов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянский «Милан» сражается в Лондоне с местным «Тоттенхэмом». Лондонский клуб не очень удачно проводит сезон, к тому же, в первом матче команда проиграла «Милану».

И, если до первого матча ее шансы на четвертьфинал оценивались чуть выше, чем «Милана», в 58 процентов, то сейчас - лишь 38, согласно рейтингам Euro Club Index. Для сравнения - шансы играющей параллельно «Баварии» оцениваются в 88 процентов.

Следить за событиями игры между «Тоттенхэмом» и «Миланом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.