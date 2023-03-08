Григорян считает, что «Милан» до сих пор не вышел из кризиса

Известный тренер и футбольный эксперт Александр Григорян высказался о текущей ситуации «Милана».

«Непростые времена «Милан» до сих пор переживает. Потому что такой игровой кризис, который ударил по «Милану», не может вот так быстро пройти. Эти, так скажем, временные успехи «Милана» не обнадеживают», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Сегодня, 8 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Тоттенхэмом». Встреча пройдет в Лондоне, стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 23:00 по московскому времени. В первой встрече сильнее оказалась команда Стефано Пиоли, одержав победу со счетом 1:0.