«Тоттенхэм» не может забить в матче плей-офф Лиги чемпионов с 2019 года

Бесславно завершилась кампания «Тоттенхэма» в нынешней Лиге чемпионов - команда Антонио Конте проиграла оба матча «Милану», оба с сухим счетом, и покинула самый престижный турнир клубной футбольной Европы.

Причем, что интересно, «Тоттенхэм» не может забить гол в плей-офф Лиги чемпионов с 2019 года. В последний раз это получалось в легендарном матче против «Аякса», когда три мяча забил Лукас Моура. Затем последовало поражение в финале от «Ливерпуля», два сухих поражения от «РБ Лейпцига» в сезоне 2019/2020, и еще два сухих матча против итальянского «Милана» сейчас - без забитых голов.