Пиоли заверил, что «Милан» готов к игре с «Тоттенхэмом»

В матче двадцать пятого тура итальянского чемпионата Италии «Милан» не сумел справиться на выезде с «Фиорентиной», пропустив два мяча. Несмотря на эту неудачу, наставник действующих чемпионов Италии Стефано Пиоли уверен в том, что его команда готова к игре против «Тоттенхэма» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче «Милан» добился преимущества, но с минимальным счетом.

- Это будет другой матч, неважно, как мы сыграли сегодня, как и неважно то, что «Тоттенхэм» потерпел два поражения кряду. Мы, как и они, готовы к матчу, он важен для обеих команд, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.