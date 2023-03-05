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Лига чемпионов

​Браим Диас имеет шансы сыграть с «Тоттенхэмом»

05 Марта 2023 • 19:31 Комментировать
Тоттенхэм
...
Милан
08.03 23:00

Атакующий полузащитник «Милана» Браим Диас пропустил субботний матч Серии А против «Фиорентины» из-за проблем с коленом. В воскресенье 23-летний испанец тренировался отдельно от основной группы. Решение об участии Диаса в игре Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» будет принято в понедельник. При этом журналисты Sky Sport Italia предполагают, что испанский футболист как минимум окажется в запасе.

Матч между «Тоттенхэмом» и «Миланом» пройдёт в Лондоне в среду, 8 марта. В первом матче «россонери» смогли обыграть «шпор» дома со счётом 1:0.

В сезоне 2022/2023 Браим Диас забил пять голов и отдал два голевых паса в 28 матчах.

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Милан Браим Диас
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ТОТТЕНХЭМ МИЛАН
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