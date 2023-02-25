Жоржиньо призвал поклонников «Арсенала» болеть за «Милан» в матче против «Тоттенхэма»

Бразильский итальянец Жоржиньо решил слетать в Италию, где пообщался с журналистами в рамках одного из местных ТВ-шоу. Там ему напомнили о том, что вскоре состоятся ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов - и «Милану» предстоит сразиться с лондонским «Тоттенхэмом» после того, как в первом матче команда Стефано Пиоли обыграла конкурента с минимальным преимуществом.

Жоржиньо солидарен с итальянцами и он не хочет видеть успех «Тоттенхэма», будучи игроком «Арсенала».

- Форца «Милан»! Призываю всех фанатов «Арсенала» болеть за «Милан» против «Тоттенхэма», - заявил в прямом эфире Жоржиньо.