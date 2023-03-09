«Милан» впервые с 2007 года не пропустил в обоих матчах противостояния в плей-офф Лиги чемпионов

Итальянский «Милан» успешно прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов, справившись с английским «Тоттенхэмом». Все решил гол испанского нападающего Браима Диаса уже на седьмой минуте первого тайма. В результате «Милан» сохранил ворота в неприкосновенности как в первом матче, так и во втором.

Такое с клубом в плей-офф самого престижного европейского турнира случилось впервые с сезона 2006/2007, тогда это было против шотландского «Селтика». К слову, в том сезоне «Милан» в последний на данный момент раз выиграл Лигу чемпионов благодаря дублю Филиппо Индзаги в противостоянии с «Ливерпулем».