Рио Фердинанд: «Томори был безупречен»

Итальянский «Милан» успешно прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов, справившись с английским «Тоттенхэмом». Бывший английский защитник Рио Фердинанд впечатлен тем, как провел игру его соотечественник - Фикайо Томори из «Милана». Он считает, что тот провел безошибочный матч и смог разрушить атакующие порывы английского клуба.

- Фикайо Томори сыграл просто безошибочно. Было приятно наблюдать, как он старается создать проблемы форвардам. Его услуги были нужны минувшим вечером - и он сделал все, как надо, - цитирует слова Фердинанда BT Sport.

Теперь «Милан» сыграет в четвертьфинале самого престижного клубного турнира футбольной Европы.