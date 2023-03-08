​Мальдини: «Без нового стадиона трудно будет оставаться конкурентоспособными»

Как известно, «Милан» и «Интер» покинут «Сан-Сиро», и Паоло Мальдини, технический директор «Милана», считает это необходимой мерой. По его словам, она нужна для того, чтобы оставаться конкурентоспособным в будущем. Он прибыл в Лондон для того, чтобы оценить новый стадион «Тоттенхэма» - английская команда переехала буквально пару-тройку лет тому назад.

- Пока я видел только гараж их нового стадиона. Но я уверен, что это будет современный стадион. Нам нужен новый стадион, при всем уважении к «Сан-Сиро», новый стадион необходим, чтобы оставаться конкурентоспособными, - цитирует Мальдини pianetamilan.it.