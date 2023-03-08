«Милан» объявил состав на матч с «Тоттенхэмом»

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянскому «Милану» предстоит сразиться в Лондоне с местным «Тоттенхэмом». В первом матче чемпион Италии выиграл с минимальным преимуществом. Накануне второй игры наставник «Милана» Стефано Пиоли объявил стартовый состав своей дружины.

«Милан»: Меньян, Калюлю, Тшау, Томори, Мессиас, Крунич, Тонали, Тео Эрнандес, Браим Диас, Леау, Жиру.

«Тоттенхэм»: Форстер, Ромеро, Ленгле, Дэвис, Роял, Хёйбьерг, Скипп, Перишич, Кулушевски, Кейн, Хынмин.

Следить за событиями игры между «Тоттенхэмом» и «Миланом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.