Сакки дал совет Пиоли

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Милану» предстоит сразиться в Лондоне с местным «Тоттенхэмом». Бывший наставник «Милана» Арриго Сакки решил дать совет наставнику нынешнему - Стефано Пиоли. Он призвал того действовать как можно компактнее в обороне.

- Пиоли - молодец. Он всегда старается прибавить, добиться прогресса. Он - тактик. То, как он выиграл чемпионат - это блеск. Три или даже четыре команды вложили в бюджет много больше него, но он сделал это с малоизвестными игроками. Выиграли, сыграв красиво. Надеюсь, что в этом матче его команда будет обороняться плотно и сможет реализовать свои идеи в нападении, - цитирует слова Сакки итальянское новостное агентство ITASportPress.