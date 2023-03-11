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Чемпионат Италии. Серия А

Савичевич: «Четвертьфинал ЛЧ - это серьёзное достижение»

11 Марта 2023 • 04:15 Комментировать
Тоттенхэм
0:0
Милан
окончен

Бывший черногорский нападающий Деян Савичевич поздравил «Милан» с успехом в противостоянии с английским «Тоттенхэмом». «Милан», бывший клуб Савичевича, обыграл англичан у себя дома и сумел сыграть вничью в гостях. Савичевич, в 1994 году забивший прекрасный гол «Барселоне» в финале триумфального для «Милана» сезона в самом престижном клубном турнире европейского футбола (те 4:0 до сих пор остаются крупнейшим счетом в истории финалов ЛЧ), считает выход в четвертьфинал значимым достижением.

- Боролись за это весь матч. Были моменты для победы, жаль, что не победили, но, в конце концов, важно было выйти в четвертьфинал, это важное достижение, - цитирует Савичевича pianetamilan.it.

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Милан Деян Савичевич
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