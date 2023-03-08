Тоттенхэм - Милан: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В споре за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов сойдутся «Тоттенхэм» и «Милан». Команды проиграли на двоих уже 13 раз в этом году, но остаются в борьбу за топ-четверку мест в своих чемпионатах, а также и в плей-офф главного еврокубка. Лондонцы в последнее время проваливают гостевые матчи, но сегодня играют дома, где им нужно ликвидировать отставание от «россонери» в один гол. Эксперты считают эту задачу посильной, а вот победителя по итогам двух матчей очень сложно предсказать.

В 23:00 начнется показ игры на «Матч Футбол 1», «Мегого Футбол 2», beIN Connect, beIN Sports, BT Sport, Sky Sport, Arena Sport и других каналах. Текстовая трансляция запланирована на LiveResult.ru.