Пиоли не хотел бы итальянского соперника в четвертьфинале

Бесславно завершилась кампания «Тоттенхэма» в нынешней Лиге чемпионов - команда Антонио Конте проиграла оба матча «Милану». Теперь итальянскому чемпиону предстоит сыграть в четвертьфинале самого престижного клубного турнира футбольной Европы.

Там Пиоли, по его собственному признанию, хотел бы избежать встречи с соотечественниками - «Наполи» пройдет в четвертьфинал наверняка, «Интеру» предстоит еще побороться за это право, но и его шансы велики.

- Я не хотел бы встречаться там с итальянскими клубами, хотя хочу, чтобы «Наполи» и «Интер» также прошли в четвертьфинал. Выступления в Европе тем и прекрасны, что можно попробовать себя против кого-то, кого ты мало знаешь, а не против привычных конкурентов, - считает Пиоли, слова которого цитирует pianetamilan.it.