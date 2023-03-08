Пиоли ещё не определился, кого ставить против Кейна

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Милану» предстоит сразиться в Лондоне с местным «Тоттенхэмом». Наставник «Милана» Стефано Пиоли четко понимает, что основная угроза для его команды будет исходить от Гарри Кейна - самого грозного нападающего в стане соперника.

Он, как сообщает Tuttosport, до сих пор еще не решил, кого ставить против Кейна - датского защитника Симона Кьяера или немецкого оборонца Малика Тшау, который прекрасно зарекомендовал себя в последних матчах «Милана».

Напомним, Кьяер отлично сыграл против Кейна в первой игре, в которой «Милан» победил с минимальным преимуществом благодаря голу Браима Диаса.