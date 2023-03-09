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Лига чемпионов

Тео Эрнандес: «Невероятный вечер»

09 Марта 2023 • 12:26 Комментировать
Тоттенхэм
0:0
Милан
окончен

Итальянский «Милан» успешно прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов, справившись с английским «Тоттенхэмом». Тео Эрнандес провел отличный матч, в частности, именно он заработал численное преимущество своей команде, «позаботившись» об удалении Кристиана Ромеро. После игры французский футболист заявил, что это был «прекрасный вечер».

- Прекрасный вечер. Больше всего рад за сына - посвящаю наш успех ему. Мы отлично поработали, но сейчас не время останавливаться. Надо продолжать в том же духе - усердно тренироваться и выступать на уровне, - цитирует слова Эрнандеса pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Тео Эрнандес
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