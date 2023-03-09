​Пиоли: «Теперь нужно постараться и в чемпионате»

Итальянский «Милан» успешно прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов, справившись с «Тоттенхэмом», чем очень доволен наставник клуба Стефано Пиоли. Теперь он хочет видеть успешный «Милан» и во внутреннем чемпионате страны также.

- Я поздравил и обнял всех игроков. Мы нейтрализовали «Тоттенхэм», предсказав то, как они будут играть. Тшау отлично закрыл Гарри Кейна, он стремительно растет. Итальянский футбол растет, но я хочу теперь прибавить и в чемпионате. Нам нужны очки, чтобы закрепиться в первой четверке в турнирной таблице, - цитирует слова Стефано Пиоли pianetamilan.it.