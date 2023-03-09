Жиру: «Вышли дальше благодаря мотивации и духу»

Итальянский «Милан» успешно прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов, справившись с «Тоттенхэмом», чем очень доволен нападающий Оливье Жиру. Он напомнил о том, что и в прошлом году «Милан» заслуживал большего в самом престижном клубном турнире футбольной Европы.

- Я горжусь. Сказал ребятам, что мы заслуживали это и в прошлом году, но тогда попалась очень сложная группа. Мы заслужили свой успех в первом матче, хотя могли забить чуть больше. В итоге прошли дальше благодаря мотивации и командному духу. Мне пришлось много играть без мяча сегодня, но так бывает. Важно, что победили, - цитирует слова Жиру pianetamilan.it.