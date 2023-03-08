​Радимов поделился мыслями о дуэли «Тоттенхэма» и «Милана» в Лиге чемпионов

Известный в прошлом российский футболист Владислав Радимов поделился своими мыслями в преддверии ответного матча между «Тоттенхэмом» и «Миланом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

По словам Радимова, он не ожидал победы «Милана» (1:0) в первом матче. В ответной игре «россонери» будет непросто, считает Радимов. Он отметил, что «Тоттенхэм» имеет хороший подбор игроков, плюс лондонцам может помочь фактор своего поля. При этом Радимов допускает проход «Милана» дальше.

«Их главный козырь - то, что они ведут в счёте. Если будут дисциплинированно действовать в обороне, то могут пройти дальше», - сказал Радимов «Матч ТВ».

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