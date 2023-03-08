Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

​Радимов поделился мыслями о дуэли «Тоттенхэма» и «Милана» в Лиге чемпионов

08 Марта 2023 • 19:23 Комментировать
Тоттенхэм
...
Милан
1 1.80 X 3.80 2 4.85
Через 3 ч. 5 мин.

Известный в прошлом российский футболист Владислав Радимов поделился своими мыслями в преддверии ответного матча между «Тоттенхэмом» и «Миланом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

По словам Радимова, он не ожидал победы «Милана» (1:0) в первом матче. В ответной игре «россонери» будет непросто, считает Радимов. Он отметил, что «Тоттенхэм» имеет хороший подбор игроков, плюс лондонцам может помочь фактор своего поля. При этом Радимов допускает проход «Милана» дальше.

«Их главный козырь - то, что они ведут в счёте. Если будут дисциплинированно действовать в обороне, то могут пройти дальше», - сказал Радимов «Матч ТВ».

Не пропустите текстовую трансляцию матча между «Тоттенхэмом» и «Миланом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Тоттенхэм Владислав Радимов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
08.03.23 в 23:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Милан Милан
1.98 3.50 4.00
Видео
08.03.23 в 23:00
Бавария Бавария
ПСЖ ПСЖ
1.73 4.20 4.50
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Марта
19:43 · Лига чемпионов
Скотт Паркер уволен из «Брюгге» официально
19:23 · Лига чемпионов
​Радимов поделился мыслями о дуэли «Тоттенхэма» и «Милана» в Лиге чемпионов
19:03 · Лига чемпионов
Источник: Паркер уволен из «Брюгге» слухи
18:22 · Лига чемпионов
Сакки дал совет Пиоли
18:16 · Лига чемпионов
Пиоли ещё не определился, кого ставить против Кейна
17:14 · Лига чемпионов
Джо Коул: «Самый сладкий гол в карьере Стерлинга»
17:06 · Лига чемпионов
Тренер «Брюгге» «не уверен, что сохранит свою работу»
16:56 · Лига чемпионов
«Бенфика» впервые с конца 60-х дважды подряд вышла в четвертьфинал европейского турнира
16:43 · Лига чемпионов
«Челси» повторил рекорд «Барселоны», «Ювентуса» и «Реала»
16:01 · Лига чемпионов
Гасилин: «Была внутренняя чуйка, что «Челси» сможет обыграть «Боруссию»
15:51 · Лига чемпионов
Гасилин: «Хочется, чтобы «ПСЖ» прошёл «Баварию»
14:45 · Лига чемпионов
Булыкин не видит фаворита в матче «Бавария» - «ПСЖ»
12:42 · Лига чемпионов
Бут: «Если «Бавария» забьёт первой, то «ПСЖ» остановится»
12:32 · Лига чемпионов
Гладилин: Задача «ПСЖ» — выиграть еврокубок, но «Бавария» умеет играть на результат
12:22 · Лига чемпионов
Григорян считает, что «Милан» до сих пор не вышел из кризиса
Все новости
Рекомендуем