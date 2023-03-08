«Тоттенхэм» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Лондоне проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Миланом»
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Тоттенхэм - Милан
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Протокол игры
Форстер Фрейзер•Ромеро Кристиан• 17'Ленгле Клеман• 21'Дэвис Бен•Эмерсон Жуниор•Перишич Иван•Скипп Оливер•Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Кулушевски Деян•Хын-Мин Сон•Кейн Гарри
Меньян Майк•Калюлю Пьер•Тиав Малик•Томори Фикайо•Мессиас Жуниор•Эрнандес Тео•Крунич Раде•Тонали Сандро•Диас Браим•Леау Рафаэл•Жиру Оливье
08 марта. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
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