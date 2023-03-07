Пиоли: «Тоттенхэм» может сыграть гораздо агрессивнее, чем в первом матче»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мыслями об игре «Тоттенхэма».

В среду «россонери» сыграют со «шпорами» в Лондоне. После первой игры действующие чемпионы Италии имеют минимальное преимущество над соперниками (1:0).

«Мы тщательно проанализировали игру «Тоттенхэма» – на своём поле команда может сыграть гораздо более агрессивно и энергично, чем в первом матче. Настрой наших игроков можно считать запредельным, в этом у меня нет никаких сомнений. Наши болельщики очень помогли нам в Милане, и в Лондоне, надеюсь, их поддержка тоже сыграет свою роль», – сказал на предматчевой пресс-конференции рулевой «Милана».