Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Томори: «Я счастлив»

09 Марта 2023 • 09:06 Комментировать
Тоттенхэм
0:0
Милан
окончен

Итальянский «Милан» успешно прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов, справившись с английским «Тоттенхэмом». Отличную игру выдал Фикайо Томори - английский защитник «Милана» нейтрализовал все атакующие поползновения лондонцев, сорвав аплодисменты со стороны Рио Фердинанда. После игры он заявил, что счастлив.

- Я счастлив. Счастлив за команду, за фанов, за себя. Мы отлично сыграли оба матча. У нас молодая команда, и не только в защите, мы растем. Такие выступления, как это, очень полезны, они придают команде уверенности в своих силах, - считает английский защитник «Милана», слова которого цитирует pianetamilan.it.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Тоттенхэм Фикайо Томори
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Марта
10:07 · Лига чемпионов
Упамекано: «Не считаю, что «ПСЖ» доставил нам трудности»
09:52 · Лига чемпионов
Джо Коул: «ПСЖ» бесконечно далёк от побед в ЛЧ»
09:16 · Лига чемпионов
Саттон: «Конте заслуживает уважения»
09:06 · Лига чемпионов
Томори: «Я счастлив»
08:41 · Лига чемпионов
«Милан» впервые с 2007 года не пропустил в обоих матчах противостояния в плей-офф Лиги чемпионов
08:36 · Лига чемпионов
Ходдл: «Ромеро ничему не научился»
08:30 · Лига чемпионов
Рио Фердинанд: «Томори был безупречен»
08:06 · Лига чемпионов
Конте: «Игроки сделали всё возможное»
07:53 · Лига чемпионов
Жиру: «Вышли дальше благодаря мотивации и духу»
07:43 · Лига чемпионов
​Пиоли: «Теперь нужно постараться и в чемпионате»
01:02 · Лига чемпионов
На Месси чуть не набросился выбежавший на поле фанатик
08 Марта
23:52 · Лига чемпионов
​Мальдини: «Без нового стадиона трудно будет оставаться конкурентоспособными»
23:47 · Лига чемпионов
​Маркиньос получил травму и выбыл, капитаном «ПСЖ» стал Мбаппе
23:42 · Лига чемпионов
Мальдини: «Мы можем пройти в четвертьфинал»
23:34 · Лига чемпионов
Месси в поисках 800-го гола в карьере - юбилейным станет его следующий мяч
Все новости
Рекомендуем