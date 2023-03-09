Томори: «Я счастлив»

Итальянский «Милан» успешно прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов, справившись с английским «Тоттенхэмом». Отличную игру выдал Фикайо Томори - английский защитник «Милана» нейтрализовал все атакующие поползновения лондонцев, сорвав аплодисменты со стороны Рио Фердинанда. После игры он заявил, что счастлив.

- Я счастлив. Счастлив за команду, за фанов, за себя. Мы отлично сыграли оба матча. У нас молодая команда, и не только в защите, мы растем. Такие выступления, как это, очень полезны, они придают команде уверенности в своих силах, - считает английский защитник «Милана», слова которого цитирует pianetamilan.it.