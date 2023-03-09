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Лига чемпионов

Конте: «Игроки сделали всё возможное»

09 Марта 2023 • 08:06 Комментировать
Тоттенхэм
0:0
Милан
окончен

Итальянский «Милан» успешно прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов, справившись с «Тоттенхэмом». Наставник английского клуба Антонио Конте встревожен тем, что его команда не может забить уже в третьей игре кряду.

- Мы не можем забить уже три игры кряду. Я думаю, что матч был сбалансирован, но мы могли действовать острее в нападении. Я говорю обо всей команде, не только о самих нападающих. Игроки на самом деле могли сделать больше в нападении, но, в то же время, на поле они выложились целиком. Мы заканчивали игру вдесятером, - цитирует слова Конте BT Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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