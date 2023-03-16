Рио Фердинанд: «Ливерпуль» ни разу не верил в то, что спастись можно»

Английский «Ливерпуль» уступил мадридскому «Реалу» и во втором матче противостояния, хотя на сей раз с минимальным счетом - и покинул Лигу чемпионов. Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд не удивлен произошедшим - по его словам, «Ливерпуль» играл так, словно ни разу не верил в то, что пройти в следующий раунд турнира реально.

- «Ливерпуль», похоже, ни разу не верил в то, что пройти в следующий раунд реально. И потому сыграли они на удивление плоско, - цитирует слова Фердинанда BT Sport.

Напомним, что «Ливерпуль», проиграв «Реалу», попутно установил антирекорд Лиги чемпионов.