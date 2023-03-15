Анчелотти: «Винисиус пишет историю «Реала»

Наставник мадридского «Реала» высоко ценит бразильского форварда Винисиуса Жуниора, он считает, что Винисиус, присоединившийся к «Реалу» в 2019 году, уже пишет историю клуба. А в следующие годы Анчелотти ждет от него еще большего.

- Винисиус на правилном пути, он пишет историю «Реала», как ее писали Лука Модрич, Тони Кроос, Карим Бензема и Каземиро. Команда невероятна, особенно в Лиге чемпионов, - цитирует слова Анчелотти BBC Sport.

Следить за событиями игры между «Реалом» и «Ливерпулем» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.