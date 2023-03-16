Бензема забил 33-й гол в плей-офф Лиги чемпионов – больше только у Роналду и Месси

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема вновь поразил ворота «Ливерпуля» в поединке Лиги чемпионов.

Француз отличился на 79-й минуте ответной встречи 1/8 финала, открыв счёт в матче и увеличив без того солидное преимущество «сливочных» по сумме двух встреч. По данным Opta, Бензема забил в рамках плей-офф Лиги чемпионов в 33-й раз – третий показатель за всю историю. Выше в рейтинге располагаются только Криштиану Роналду (67) и Лионель Месси (49), которые уже не смогут улучшить свои показатели в текущем розыгрыше.

Напомним, что в первом матче с «Ливерпулем» (5:2) Карим Бензема стал автором двух забитых мячей.