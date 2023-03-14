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Байчетич и Хендерсон сегодня не тренировались с «Ливерпулем»

14 Марта 2023 • 16:42 Комментировать
Реал Мадрид
...
Ливерпуль
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15.03 23:00

«Ливерпуль» рискует лишиться двух основных полузащитников в преддверии ответного матча ⅛ финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Liverpool Echo сообщает, что Стефан Байчетич и капитан Джордан Хендерсон не тренировались сегодня с командой перед вылетом в Мадрид.

С большой долей вероятности оба футболиста не сыграют с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу». В первом поединке, который завершился разгромом «Ливерпуля» со счётом 5:2, Байчетич и Хендерсон находились на поле с первых минут.

Восстановиться к ответному матчу с «Реалом» также не успел другой полузащитник – Тьяго Алькантара.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джордан Хендерсон Стефан Байчетич
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РЕАЛ МАДРИД ЛИВЕРПУЛЬ
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