Байчетич и Хендерсон сегодня не тренировались с «Ливерпулем»

«Ливерпуль» рискует лишиться двух основных полузащитников в преддверии ответного матча ⅛ финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Liverpool Echo сообщает, что Стефан Байчетич и капитан Джордан Хендерсон не тренировались сегодня с командой перед вылетом в Мадрид.

С большой долей вероятности оба футболиста не сыграют с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу». В первом поединке, который завершился разгромом «Ливерпуля» со счётом 5:2, Байчетич и Хендерсон находились на поле с первых минут.

Восстановиться к ответному матчу с «Реалом» также не успел другой полузащитник – Тьяго Алькантара.