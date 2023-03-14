Анчелотти высказался насчёт конфликта Дешама с Бензема

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал конфликт между наставником сборной Франции Дидье Дешамом и нападающим Каримом Бензема. Напомним, что форвард «Реала» так и не сыграл ни одной минуты на чемпионате мира в Катаре, так как тренерский штаб сборной Франции досрочно отправил его домой, объяснив причину травмой.

«Если говорить о конфликте Дидье Дешама с Каримом Бензема, могу сказать, что это личная проблема. Дидье был моим футболистом, я очень его уважаю. Не хочу нагнетать обстановку», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, после окончания чемпионата мира Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции.