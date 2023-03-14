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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти высказался насчёт конфликта Дешама с Бензема

14 Марта 2023 • 16:04 Комментировать
Реал Мадрид
...
Ливерпуль
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15.03 23:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал конфликт между наставником сборной Франции Дидье Дешамом и нападающим Каримом Бензема. Напомним, что форвард «Реала» так и не сыграл ни одной минуты на чемпионате мира в Катаре, так как тренерский штаб сборной Франции досрочно отправил его домой, объяснив причину травмой.

«Если говорить о конфликте Дидье Дешама с Каримом Бензема, могу сказать, что это личная проблема. Дидье был моим футболистом, я очень его уважаю. Не хочу нагнетать обстановку», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, после окончания чемпионата мира Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Карим Бензема Сборная Франции Дидье Дешам
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РЕАЛ МАДРИД ЛИВЕРПУЛЬ
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