Масалитин – о шансах «Ливерпуля» пройти «Реал»: «В футболе всё возможно»

Экс-форвард ЦСКА Валерий Масалитин допускает, что «Ливерпулю» по силам пройти мадридский «Реал» в ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, первую игру команда Юргена Клоппа проиграла у себя дома со счётом 2:5.

«Ливерпуль» «Барселоне» в Лиге чемпионов сначала 0:3 сгорел, а потом выиграл 4:0. Поэтому в футболе всё возможно», – цитирует Масалитина Газета.Ру.

Ответная встреча между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится завтра в 23:00 по московскому времени на «Сантьяго Бернабеу». Мерсисайдцы не могут обыграть «сливочных» уже 7 матчей подряд в Лиге чемпионов. В последнем туре АПЛ команда Юргена Клоппа проиграла аутсайдеру чемпионата «Борнмуту» (0:1).