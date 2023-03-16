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Лига чемпионов

Героического камбэка не случилось: «Ливерпуль» второй раз проиграл «Реалу» и покинул Лигу чемпионов

16 Марта 2023 • 00:54 Комментировать (4)
Реал Мадрид
1:0
Ливерпуль
окончен

Мадридский «Реал» и «Ливерпуль» сыграли в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч плей-офф еврокубка состоялся 15 марта на легендарном стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Протокол игры  
Реал Мадрид1:0Ливерпуль
(1:0) Бензема Карим78'  
Куртуа ТибоКарвахаль Даниэль 86' (Васкес Лукас ( 86') Милитао ЭдерРюдигер АнтониоНачо ФернандесМодрич Лука 82' (Родриго ( 82') Камавинга ЭдуардоКроос Тони 84' (Асенсио Марко ( 84') Вальверде ФедерикоБензема Карим 82' (Себальос Дани ( 82') Винисиус Жуниор 84' (Тчуамени Орельен ( 84')
Запасные: Одриосола АльвароДиас МарианоАзар ЭденЛунин АндрейРодригес АльвароВальехо ХесусМенди Ферлан
Алиссон БекерАлександер-Арнольд ТрентКонате ИбраимаВан Дейк ВиргилРобертсон ЭндрюГакпо КодиФабиньо ЭнрикеМилнер Джеймс 73' (Окслейд-Чемберлен Алекс ( 73') Салах МохамедЖота Диогу 57' (Фирмино Роберто ( 57') Нуньес Дарвин 57' (Эллиотт Харви ( 57')
Запасные: Гомес ДжоКейта НабиКеллехер КаомхинУильямс Рис IIХендерсон ДжорданДжонс КёртисЦимикас КостасАдриан Сан-МигельКарвалью ФабиуМатип Жоэль
15 марта. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

 

Несмотря на счёт первого матча (5:2) никто не пренебрёг (да и не мог пренебречь) этим матчем. Выздоровел Бензема и Карло Анчелотти бросил в бой Карима, дополнив нападение Винисиусом и Вальверде. В полузащите нашлось место Кроссу, Камавинге и Модричу. Клопп выпустил уже сложившееся трио нападения: Салах – Гакпо – Дарвин и нашёл ещё место в старте для португальца Диогу Жоты.

«Ливерпулю» нужно было отыграть гандикап в три мяча, и первый звоночек у ворот «Реала» прозвучал уже на пятой минуте. Карвахаль под прессингом отдал неудачный пас назад, Салах подрезал Рюдигера и вывел на ударную позицию Нуньеса. Вот только Дарвин пробил бесхитростно, прямо по центру. Для вратаря уровня Тибо Куртуа не составило труда команду выручить.

Вот только далее колокольня «Ливерпуля» звучала скромнее. «Реал» игру сначала выровнял, а потом и забрал инициативу. Кросс Крооса, скидка Рюдигера и вот уже дальнюю штангу мчит замыкать Винисиус. Бразилец пробил в касание с близкой дистанции, но Алиссон вытащил сложнейший мяч. Следом палил по воротам Камавинга. Эдуардо не встретил сопротивления и плотно приложился из-за дуги, заставив прозвенеть перекладину.

Только под конец первого тайма снова мы увидели Куртуа в деле. Сначала он парировал обводящий удар Дарвина, а затем взглядом проводил мяч после не самой удачной попытки Гакпо. «Реал» уже во втором тайме ответил моментом куда опаснее. Вальверде разыграл простенькую «стеночку» с Бензема и вывалился на рандеву с голкипером. Пытался Феде проткнуть мяч мимо Алиссона, но голкипер вышел победителем из этой дуэли.

«Реал» вновь вторую половину тайма провёл сильнее «Ливерпуля», не оставив англичанам даже призрачных шансов на камбэк. Но и моменты свои Мадрид транжирил регулярно. Винисиус на скорости накрутил пару защитников, а затем сыграл в штрафную площадь на Бензема. Робертсон и ван Дейк француза упустили, но Карим пробил над перекладиной с 10 метров. В концовке «Реал» всё-таки забил: ван Дейк вроде накрыл Бензема у штрафной площади, но Винисиус в падении поборолся и тут же вывел Карима на ещё более удобную позицию. Француз свой шанс реализовал – 1:0.

В компенсированное время мадридцы ещё пенальти могли пробить, Цимикас рукой остановил мяч после удара Асенсио, но Цвайер решил не добивать гостей. Чуда не случилось. Второй раз «Ливерпуль» уступил «Реалу» и покинул Лигу чемпионов.

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Реал Мадрид Ливерпуль
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
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CELTIC FROST
16 Марта 2023 в 01:39
какая деградация Ливерпуля за такое короткое время... жаль.
Sergey999
16 Марта 2023 в 01:05
Легко и непринужденно))) а сколько моментов затранжирили.... по хорошему должен был быть разгром опять. П.с. будь вместо Реала Барселона судейка бы железобетонно поставил бы пеналь за игру рукой)))
Vladik1993-25
16 Марта 2023 в 01:05
С победой Мадрид!!!)) В 1/4 наверное выпадет Бавария или МС,на жеребьёвку у Переса денег нет!!Все деньги на подкуп судей уходит!!))
Sparrow88
16 Марта 2023 в 01:04
Реал не повторил ошибок прошлых розыгрышей, это хорошо. Вот Бензема кажись потеряли на какое-то время... А так болельщиков с победой!
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