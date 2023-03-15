Бензема сравнялся с Рамосом по количеству матчей за «Реал» в Лиге чемпионов – выше только два игрока

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема проводит 129-й матч в Лиге чемпионов в составе «сливочных».

Француз попал в стартовый состав команды Карло Анчелотти на ответную игру 1/8 финала против «Ливерпуля», проходящую в эти минуты. Как отмечает Opta, сегодня Бензема настиг Серхио Рамоса по количеству матчей за «Реал» в Лиге чемпионов. Француз делит с испанским экс-капитаном мадридцев третью строчку, а две первые позиции в рейтинге остаются за легендарными Икером Касильясом (150) и Раулем Гонсалесом (130).

Следить за ходом матча «Реал» – «Ливерпуль» можно на портале LiveResult.ru, где ведётся текстовая трансляция.