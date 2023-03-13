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Лига чемпионов

​Назначен арбитр на матч «Реал» - «Ливерпуль»

13 Марта 2023 • 15:39 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Ливерпуль
1 2.30 X 3.85 2 2.75
15.03 23:00

В среду, 15 марта, ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов проведут «Реал» и «Ливерпуль». На официальном сайте УЕФА была обнародована информация о судейских назначениях на этот поединок.

На матче «Реал» - «Ливерпуль» будут работать судьи из Германии. В поле отработает бригада под руководством Феликса Цвайера. У мониторов ему будут помогать Марко Фритц (ВАР) и Кристиан Дингерт (АВАР).

Напомним, что в первом матче «Реал» разгромил «Ливерпуль» на выезде со счётом 5:2. Теперь команда Юргена Клоппа будет стараться сотворить чудо на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Феликс Цвайер
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РЕАЛ МАДРИД ЛИВЕРПУЛЬ
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Комментарии (1)
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NOBODY
13 Марта 2023 в 15:52
хмм....походу заруба будет классная....я думаю, Ливер будет из кожи лезть вон, но и Реалу терять такое преимущество не хочется совершенно....
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