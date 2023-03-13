​Назначен арбитр на матч «Реал» - «Ливерпуль»

В среду, 15 марта, ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов проведут «Реал» и «Ливерпуль». На официальном сайте УЕФА была обнародована информация о судейских назначениях на этот поединок.

На матче «Реал» - «Ливерпуль» будут работать судьи из Германии. В поле отработает бригада под руководством Феликса Цвайера. У мониторов ему будут помогать Марко Фритц (ВАР) и Кристиан Дингерт (АВАР).

Напомним, что в первом матче «Реал» разгромил «Ливерпуль» на выезде со счётом 5:2. Теперь команда Юргена Клоппа будет стараться сотворить чудо на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.