Мадридский «Реал» проводит 300-й матч в Лиге чемпионов

Мадридский «Реал» сегодня вечером принимает на домашнем стадионе «Ливерпуль», в первой игре в рамках 1/8 финала команда Карло Анчелотти выиграла у соперника со счетом 5:2, и сейчас контролирует процесс прохода в четвертьфинал, который, как известно, длится 90 минут - или чуть больше.

Эта игра является для «Реала» 300-й в истории выступлений в самом престижном клубном турнире Европы - разумеется, в его нынешнем формате, с 1992 года. За это время «Реал» выигрывал Лигу чемпионов не менее восьми раз.

Следить за событиями игры между «Реалом» и «Ливерпулем» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.