Фабиньо: «Остановить Винисиуса – большой вызов»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо Энрике поделился ожиданиями от встречи со своим бывшим клубом в лице мадридского «Реала» в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов. В частности бразилец рассказал, как собирается остановить своего партнёра по сборной Винисиуса Жуниора, который выступает за «королевский клуб».

«Винисиус? Остановить его – это большой вызов. Чтобы иметь хоть какие-то шансы на проход, мы должны лишить его пространства. Игроки вроде Винисиуса при свободном пространстве могут сотворить что угодно в любой игре», – заявил Фабиньо на пресс-конференции.

Напомним, Фабиньо выступал за «Реал» в сезоне 2012/13 на правах аренды.