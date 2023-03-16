Канисарес — об Алиссоне и Куртуа: «Они были само совершенство»

Экс-вратарь «Валенсии» и сборной Испании Сантьяго Канисарес поделился мнением о голкиперах «Реала» (Тибо Куртуа) и «Ливерпуля» (Алиссоне Бекере).

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов клуб из Мадрида одолел мерсисайдцев по сумме двух встреч (6:2) и вышел в четвертьфинал турнира. Ответная игра этих команд, проходившая вчера, 15 марта, завершилась победой «сливочных» со счётом 1:0.

«Алиссон был великолепен. Куртуа, у которого работы было поменьше, тоже впечатлил. На «Энфилде» они оба допускали ошибки, а вот сегодня были само совершенство. Одни из лучших в мире!» — сказал Канисарес.

Жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится завтра, 17 марта. Помимо «Реала», до этой стадии турнира дошли «Манчестер Сити», «Милан», «Интер», «Наполи», «Бенфика», «Челси» и «Бавария».