Осимхен забил 50-й гол за «Наполи»

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянский «Наполи» уверенно топит франкфуртский «Айнтрахт», забив тому уже два мяча. Оба записал на свой счет Виктор Осимхен - главный бомбардир Серии А и «Наполи» в частности.

Его первый гол стал юбилейным, пятидесятым в составе «Наполи» за все время выступлений в клубе - это случилось в 90-м матче Осимхена с учетом всех турниров.

Впрочем, до клубного рекорда Дриса Мертенса ему, конечно же, еще далеко - и, очень похоже, что Осимхен не доберется до него в силу той простой причины, что сменит клуб, уж очень много к нему интереса, причем прежде всего из АПЛ.