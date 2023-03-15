Клопп: «Из-за «Реала» я пережил много тяжёлых моментов»

Юрген Клопп прокомментировал неудачную серию своей команды в матчах против мадридского «Реала». Напомним, «Ливерпуль» уже 7 матчей подряд не может обыграть «королевский клуб».

«Из-за «Реала» я пережил много тяжёлых моментов. Этот клуб преподнёс нам несколько уроков, мы проиграли важные финалы против этой команды, но при этом иногда проводили хорошие матч», – сказал Клопп на пресс-конференции.

В первом матче ⅛ финала этого розыгрыша Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Ливерпуль» на выезде со счётом 5:2. Ответная встреча состоится сегодня в 23:00 по московскому времени на «Сантьяго Бернабеу».