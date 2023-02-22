Джеррард рассказал, есть ли у «Ливерпуля» шансы отыграться в Мадриде

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказался о шансах «красных» на успех в противостоянии с мадридским «Реалом».

Коллектив Юргена Клоппа уступил в родных стенах со счётом 2:5, практически гарантировав себе вылет из Лиги чемпионов.

«Это футбол, и здесь может случиться что угодно, однако, глядя на опыт и класс игроков «Реала», вы понимаете, насколько будет тяжело рассчитывать на успех.

Я предвзят, когда речь идёт о «Ливерпуле», и более оптимистичен, чем многие другие, но всё же «Реал» есть «Реал».

«Ливерпулю» придётся бежать в атаку в выездном матче. Трудно представить, как игроки «Реала» могут не забить в таких условиях», – сказал в интервью BT Джеррард.